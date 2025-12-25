5.345
Tausende feiern Vesper an der Frauenkirche
Dresden - Auch in diesem Jahr lockte die Weihnachtliche Vesper an der Frauenkirche Tausende Menschen an. Mit Posaunenklängen und gemeinsamen Liedern wie "Wie soll ich dich empfangen" begann am Dienstag der Abend auf dem Neumarkt.
Für Frauenkirchenpfarrerin Angelika Behnke (52) ist es der "Auftakt zur schönsten und festlichsten Zeit des Jahres".
Superintendent Christian Behr (64) fand hingegen nachdenklichere Worte: "Einsamkeit kann gerade zu Weihnachten unerträglich sein", sagte er und erinnert daran, Hoffnung nicht zu unterschätzen.
Ein sichtbares Zeichen hierfür setzte das Friedenslicht aus Bethlehem, das von der Jugendfeuerwehr Cossebaude über Österreich nach Dresden gebracht wurde.
Titelfoto: Norbert Neumann