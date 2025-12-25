So verbringen Dresdner Promis Weihnachten 2025
Dresden - Beschaulich und besinnlich verbringen sie alle die Weihnachtstage. Gegenüber TAG24 haben prominente Personen verraten, wie bei ihnen Weihnachten und die Feiertage stattfinden und was bei ihnen zum Fest auf den Tisch kommt.
Frauke Roth
Frauke Roth (58), Intendantin der Philharmonie, setzt zu Weihnachten ganz auf Familie. Ein besonderer Höhepunkt sind die Weihnachtskonzerte der Philharmonie im Kulti. "Dazu gehören der unvergleichliche Dresdner Stollen, Selbstgebackenes und die vielen musizierenden Engel von Wendt & Kühn, die mein Wohnzimmer in ein kleines Weihnachtsreich verwandeln."
Torsten Ranft
Schauspieler Torsten Ranft (64) vom Staatsschauspiel Dresden hat Weihnachten schon immer intensiv gefeiert: "Ich bin durchaus kirchlich eingestellt, war schon als Kind immer mit den Eltern in der Kirche." Mit seiner Frau und seinem Jungen besucht er in der Adventszeit stets das Weihnachtsoratorium. Am Mittwoch fährt er mit Familie zu den Eltern seiner Frau nach Greifswald. Dort gibt es traditionell Würstchen mit Kartoffelsalat.
Julia Böhme
Die klassische Sängerin Julia Böhme (42, Auditiv Vokal Dresden, Serkowitzer Volksoper) versteht sich als nicht christlich. Sie nimmt Heiligabend zum Anlass, ihre "Liebsten einzuladen und einen geselligen Abend mit gutem Essen und Kerzenschein zu verbringen". Für sie ist die Weihnachtszeit wegen vieler besonderer Konzerte vor allem arbeitsreich: "Am 25. Dezember morgens im Gottesdienst zu singen, ist für mich kein Widerspruch zu meiner Einstellung zum Fest, sondern Nächstenliebe."
Michael Kretschmer
Weihnachten bringt Ministerpräsident Michael Kretschmer (50, CDU) Gans auf den Tisch - selbst zubereitet. "Und weil meine Mutter ein wunderbarer Mensch ist, kümmert sie sich um alles andere wie das Blaukraut und die Klöße." Auch Herrnhuter Sterne gehören für ihn zu den festen Traditionen: "Die habe ich mittlerweile auch in die Staatskanzlei gebracht."
Tobias Schwald
"Elaskon"-Unternehmens-Chef Tobias Schwald (41) besucht mit seiner Familie zu Heiligabend die Vormittagsvorstellung des Dresdner Weihnachts-Circus. "Danach gibt es bei uns keinen Kartoffelsalat mit Würstchen, sondern Ente. Unser Weihnachtsbaum - mit goldenen Kugeln geschmückt - steht schon seit dem zweiten Advent im Wohnzimmer."
Karl Heinz Ukena
Dresdens Zoochef Karl Heinz Ukena (55) verbringt Heiligabend ganz traditionell. Im engsten Kreis gibt es Gänsebraten mit Klößen und Rotkraut. In ruhiger Atmosphäre wird über das vergangene Jahr geredet, bevor es spielerisch ans Geschenkeauspacken geht – denn auspacken darf nur, wer eine Sechs würfelt. "Das ist für uns die schönste Art, Weihnachten gemeinsam und ruhig ohne Stress zu feiern." Am ersten Feiertag geht es für ihn weiter nach Ostfriesland zur Familie.
Ines Kilian
"Die Feiertage werden wirklich viel stressfreier als der ganze Rest des Jahres", bekennt Ines Kilian (55), eine der bekanntesten Strafverteidigerinnen Deutschlands und neues Mitglied im Dynamo-Aufsichtsrat. "Heiligabend gehen mein Freund und ich ausgiebig spazieren und trinken auf einem Weihnachtsmarkt noch einen Glühwein. Danach kommt die Familie zum gemütlichen Beisammensein. An den anderen Tagen treffen wir Freunde und gehen gemeinsam in der Lausitz fein essen."
Armin Schuster
Innenminister Armin Schuster (64, CDU) feiert in Weil am Rhein Weihnachten in Familie und Heiligabend den Geburtstag seiner Schwiegermutter. Zusammen mit Frau Kathrin werden Rituale gepflegt: Schusters Tannenbaum schmücken Hutschenreuther Weihnachtskugeln, die hat die Familie über 25 Jahre gesammelt. Das Putzen des Baumes versüßt sich die Familie stets mit Eierlikör. Über die Feiertage wird zusammen "Sissi" geschaut. "Alle drei Teile!"
