So verbringen Dresdner Promis Weihnachten 2025

Acht Dresdner Promis verraten TAG24 wie sie die Weihnachtstage verbringen.

Dresden - Beschaulich und besinnlich verbringen sie alle die Weihnachtstage. Gegenüber TAG24 haben prominente Personen verraten, wie bei ihnen Weihnachten und die Feiertage stattfinden und was bei ihnen zum Fest auf den Tisch kommt.

Frauke Roth

Frauke Roth (58), Intendantin der Philharmonie, setzt zu Weihnachten ganz auf Familie. Ein besonderer Höhepunkt sind die Weihnachtskonzerte der Philharmonie im Kulti. "Dazu gehören der unvergleichliche Dresdner Stollen, Selbstgebackenes und die vielen musizierenden Engel von Wendt & Kühn, die mein Wohnzimmer in ein kleines Weihnachtsreich verwandeln."

Bei Frauke Roth (58), Intendantin der Dresdner Philharmonie, stehen viele Engel im Wohnzimmer. © Eric Münch

Torsten Ranft

Schauspieler Torsten Ranft (64) vom Staatsschauspiel Dresden hat Weihnachten schon immer intensiv gefeiert: "Ich bin durchaus kirchlich eingestellt, war schon als Kind immer mit den Eltern in der Kirche." Mit seiner Frau und seinem Jungen besucht er in der Adventszeit stets das Weihnachtsoratorium. Am Mittwoch fährt er mit Familie zu den Eltern seiner Frau nach Greifswald. Dort gibt es traditionell Würstchen mit Kartoffelsalat.

Würstchen mit Kartoffelsalat kommen bei Schauspieler Thorsten Ranft (64) auf den Tisch. © PR/Nadja Klier

Julia Böhme

Die klassische Sängerin Julia Böhme (42, Auditiv Vokal Dresden, Serkowitzer Volksoper) versteht sich als nicht christlich. Sie nimmt Heiligabend zum Anlass, ihre "Liebsten einzuladen und einen geselligen Abend mit gutem Essen und Kerzenschein zu verbringen". Für sie ist die Weihnachtszeit wegen vieler besonderer Konzerte vor allem arbeitsreich: "Am 25. Dezember morgens im Gottesdienst zu singen, ist für mich kein Widerspruch zu meiner Einstellung zum Fest, sondern Nächstenliebe."

Sängerin Julia Böhme (42) hat in den Weihnachtstagen einiges musikalisch zu tun, was sie aber nicht als Pflicht empfindet. © PR/René Gaens

Michael Kretschmer

Weihnachten bringt Ministerpräsident Michael Kretschmer (50, CDU) Gans auf den Tisch - selbst zubereitet. "Und weil meine Mutter ein wunderbarer Mensch ist, kümmert sie sich um alles andere wie das Blaukraut und die Klöße." Auch Herrnhuter Sterne gehören für ihn zu den festen Traditionen: "Die habe ich mittlerweile auch in die Staatskanzlei gebracht."

Sachsens MP Michael Kretschmer (50, CDU) bereitet die Gans noch selbst zu. © dpa/Michael Kappeler

Tobias Schwald

"Elaskon"-Unternehmens-Chef Tobias Schwald (41) besucht mit seiner Familie zu Heiligabend die Vormittagsvorstellung des Dresdner Weihnachts-Circus. "Danach gibt es bei uns keinen Kartoffelsalat mit Würstchen, sondern Ente. Unser Weihnachtsbaum - mit goldenen Kugeln geschmückt - steht schon seit dem zweiten Advent im Wohnzimmer."

"Elaskon"-Chef Tobias Schwald zieht es an Heiligabend in den Weihnachtszirkus. © Stefan Häßler

Karl Heinz Ukena

Dresdens Zoochef Karl Heinz Ukena (55) verbringt Heiligabend ganz traditionell. Im engsten Kreis gibt es Gänsebraten mit Klößen und Rotkraut. In ruhiger Atmosphäre wird über das vergangene Jahr geredet, bevor es spielerisch ans Geschenkeauspacken geht – denn auspacken darf nur, wer eine Sechs würfelt. "Das ist für uns die schönste Art, Weihnachten gemeinsam und ruhig ohne Stress zu feiern." Am ersten Feiertag geht es für ihn weiter nach Ostfriesland zur Familie.

Ein traditionelles Weihnachtsfest verbringt Dresdens Zoodirektor Karl Heinz Ukena (55). © Eric Münch

Ines Kilian

"Die Feiertage werden wirklich viel stressfreier als der ganze Rest des Jahres", bekennt Ines Kilian (55), eine der bekanntesten Strafverteidigerinnen Deutschlands und neues Mitglied im Dynamo-Aufsichtsrat. "Heiligabend gehen mein Freund und ich ausgiebig spazieren und trinken auf einem Weihnachtsmarkt noch einen Glühwein. Danach kommt die Familie zum gemütlichen Beisammensein. An den anderen Tagen treffen wir Freunde und gehen gemeinsam in der Lausitz fein essen."

Ines Kilian (55) verlebt Weihnachten eine recht stressfreie Zeit. © Kristin Schmidt

Armin Schuster

Sachsens Innenminister Armin Schuster verbringt das Weihnachtsfest in Baden-Württemberg. © dpa/Sebastian Kahnert