"A Christmas Carol" begeistert im Kulti

Dresden - Charles Dickens' "A Christmas Carol", die "Weihnachtsgeschichte" über den Geizhals Scrooge, der am Heiligabend von den Geistern der vergangenen, heutigen und künftigen Weihnacht heimgesucht wird, zählt zu den absoluten Klassikern der Adventszeit.

Der Philharmonische Chor bestach. © Dresdner Philharmonie/Jörg Simanowski

Die Dresdner Philharmonie bot am Donnerstag und Freitag eine neue szenisch-musikalische Fassung (Libretto: John von Düffel) im Kulturpalast Dresden als Uraufführung. Wundervoll!

Als prominente Gäste standen die Schauspieler Ulrich Noethen, Devid Striesow, Michael Rotschopf und Petra Schmidt-Schaller auf der Bühne.

Noethen gab einen intensiven Scrooge, Striesow (unter anderem als Bob Cratchit und Schwiegermutter von Scrooges Neffen) sorgte - leicht ins Clowneske neigend - für die komischen Momente.