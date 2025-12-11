Dresdner Paar verlegt märchenhaft schöne Bücher

Dresden - Vom "Kleinen Muck" bis "Rapunzel" - bei Musiker Sebastian Lohse (47) dreht sich (fast) alles um märchenhafte Poesie. Der Ex-Sänger der Band "Letzte Instanz" verlegt seit 2014 mit seiner Frau Marianna Korsh (38) im Dresdner Wunderhaus Verlag hinreißend schön illustrierte Märchen- und Balladenbücher.

Sebastian Lohse (47) und Marianna Korsh (38) zeigen stolz zwei ihrer neuen Bücher. © Holm Helis

Pünktlich vor Weihnachten sind drei neue Bücher erschienen: "Keltische Winternächte", "Meerjungfrauen" und Goethes "Heidenröslein". "Wir arbeiten mit verschiedenen Illustratoren zusammen, häufig aber sind es Frauen, die den ganz besonderen, mystischen Zauber in ihren Bildern festhalten können", schwärmt Lohse.

Zu diesen begnadeten Künstlerinnen gehören u. a. die lettische Illustratorin Liga Klavina und Galia Zinko aus der Ukraine. Die in Lettland hergestellten Bücher sind kleine Kunstwerke, die kleine wie große Leser gleichermaßen begeistern.

Lohse liest und genießt nicht nur im Stillen. Im Sommer durfte er den von ihm verehrten Geheimrat Goethe in der Comödien-Inszenierung "Wanderer über dem Nebelmeer" auf Schloss Übigau singen und spielen.

Ab Ende Januar ist der Dresdner als Erzähler in der Eis-Revue "Aschenputtel" in der Dresdner Messe zu erleben.