"Holiday on Ice" in Dresden: Liebesgeschichte bringt Eis fast zum Schmelzen

Dresden - Wenn Emotionen Eis schmelzen lassen - dann bei der neuen "Holiday on Ice"-Show "Cinema of Dreams", die noch bis 14. Dezember in der Dresdner Messehalle 1 gastiert.

Die Show spart nicht mit Pyro-Effekten und Funkenregen. © Holm Helis

37 internationale Eislauf-Profis erzählen die Erfolgs- und Liebesgeschichte eines jungen Regisseurs (Andrii Kokura) und einer Schauspielerin (Alina Urushadze), die in einem alten, leer stehenden Kinopalast beginnt.

Was folgt, ist ein Feuerwerk aus Musik, Eislauf und Akrobatik (auch in der Luft) - wirkungsvoll mit Feuer, Funkenregen und 300 aufwendig gefertigten Kostüme inszeniert. Für besondere Einlagen sorgt Trick-Skater Pavel Vyugov.

226 Scheinwerfer tauchen das Spektakel ins richtige Licht, kombiniert mit den Bildern auf einer 120 qm großen LED-Fläche.

Richtig verstaut, passt das ganze Equipment inklusive 31 Tonnen schwerem Bühnenbild in 13 Trucks.