Abschied von der Narrenzeit: Rathausschlüssel zurückgegeben

Dresden - Am Aschermittwoch ist alles vorbei, auch die närrische Zeit im Dresdner Rathaus.

Michael Thiele (68, r.) vom Dresdner Carnevals Club und die Präsidentin des Elferrats Gebau, Heike Stephan (54, M.), geben Bürgermeister Jan Donhauser (55, CDU, l.) den Rathausschlüssel zurück. © Norbert Neumann

In Vertretung von OB Dirk Hilbert (53, FDP) nahm Bürgermeister Jan Donhauser (55, CDU) den am 11. November an die Narren ausgehändigten Rathausschlüssel wieder entgegen.



Die Jecken-Vertreter des Dresdner Carneval Clubs und der Elferrat Gebau Dresden durften sich dafür mit Mettbrötchen stärken.

Obwohl sie sich mehr Unterstützung der Stadt gewünscht hätten, können die Vereine auf eine erfolgreiche Karnevalssaison zurückblicken.