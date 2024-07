01.07.2024 06:30 5.039 Letzter "Russenpuff" in der Jungen Garde

Zum letzten Mal wird in der Jungen Garde in Dresden das Stück "Schwarze Augen - Eine Nacht im Russenpuff" am 6. Juli aufgeführt.

Dresden - Noch einmal in den "Russenpuff" - nach 25 Jahren ist nun Schluss damit. Noch einmal im Russenpuff in Dresden zu erleben (v.l.): Tom Pauls (65), Katrin Weber (61) und Detlef Rothe (70). © Carsten Nuessler/PR Das erfolgreiche Stück "Schwarze Augen - Eine Nacht im Russenpuff" mit Tom Pauls (65), Katrin Weber (61) und Detlef Rothe (70) geht auf Abschiedstournee und wird in Dresden am 6. Juli zum letzten Mal in der Jungen Garde aufgeführt. Das Buch stammt aus der Feder von Holger Böhme (59), der auch die Kultfigur "Ilse Bähnert" für Tom Pauls mitentwickelte. Pauls spielt im "Russenpuff" Semjon Alexandrowitsch, der mit seinem schießwütigen Faktotum Kusma (Detlef Rothe) ein Etablissement mit ganz besonderem Anspruch eröffnet. Die Damen (allesamt gespielt von Katrin Weber) verstehen ihr Gewerbe in jeder Lage: Sie können tanzen und singen, lachen und natürlich auch ordentlich trinken.

Titelfoto: Carsten Nuessler/PR