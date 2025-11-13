Adventsauftritt mit Kindern: Linda Jung singt sich ein

Dresden/Meißen - Probesingen im Meißner Kinder- und Jugendhaus "Arche".

Linda Jung (27, l.) singt mit den "Arche"-Kindern das fröhliche Lied "In der Weihnachtsbäckerei". © Foto Koch

Schlagersängerin Linda Jung (27) stimmte die Jungen und Mädchen auf den gemeinsamen Auftritt beim 2. Charity-Adventssingen am 14. Dezember im Ballhaus Watzke ein.

Ab 15.30 Uhr singen Linda Jung, Schlagersänger Anthony Weihs (46), Singer-Songwriterin Sabho, DJ Dalibor und Reality-Star Matthias Mangiapane (42) Weihnachtslieder für den guten Zweck.

Influencerin Lyn Künstner (34) und Moderator Tobias Gehre (38) führen durch den Nachmittag.