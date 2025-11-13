Adventsauftritt mit Kindern: Linda Jung singt sich ein
Dresden/Meißen - Probesingen im Meißner Kinder- und Jugendhaus "Arche".
Schlagersängerin Linda Jung (27) stimmte die Jungen und Mädchen auf den gemeinsamen Auftritt beim 2. Charity-Adventssingen am 14. Dezember im Ballhaus Watzke ein.
Ab 15.30 Uhr singen Linda Jung, Schlagersänger Anthony Weihs (46), Singer-Songwriterin Sabho, DJ Dalibor und Reality-Star Matthias Mangiapane (42) Weihnachtslieder für den guten Zweck.
Influencerin Lyn Künstner (34) und Moderator Tobias Gehre (38) führen durch den Nachmittag.
Das Programm wird von Tombola, Bastelaktionen und kulinarischen Stationen umrahmt. Tickets (15 Euro) gibt's unter watzke.de - der Erlös kommt der Arche zugute.
Titelfoto: Foto Koch