Adventskonzert schickt Besucher an den Polarkreis

Dresden - Wirklich coole Idee: Wer Tickets für das "Große Adventskonzert" am 18. Dezember im Rudolf-Harbig-Stadion kauft, kann mit ein bisschen Glück nach Weihnachten in den hohen Norden düsen.

Beliebtes Touristenziel: Im finnischen Rovaniemi arbeitet der Weihnachtsmann mit seinen Wichteln. (Symbolbild) © imago/Xinhua

Unter allen Ticketkäufern wird eine Reise für zwei Personen (Wert 7500 Euro) nach Nordfinnland verlost - in die Heimat von Santa Claus.

Vom 7. bis 14. Februar besucht der Gewinner mit Reiseveranstalter Eberhardt Travel das "Santa Claus Village" in Rovaniemi und eine Rentierfarm am Polarkreis, geht auf Nordlicht-Safari und fährt mit einem Husky-Schlitten.