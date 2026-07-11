DSDS-Gewinner Ramon Roselly verkauft Schoko-Erdbeeren zum Stadtfest

Dresden - "Süchtig" hieß das 2024er-Album von Ramon Roselly (32). Süchtig ist der DSDS-Gewinner von 2020 tatsächlich - nach Eis und Schokolade! Deshalb fiel es dem Artisten und Sänger nicht schwer, seiner Lebensgefährtin Lorena einen Herzenswunsch zu erfüllen.

Mithilfe eines benachbarten Schreiners hat Ramon Roselly den schnuckeligen rosa Verkaufswagen für Freundin Lorena ausgebaut. © privat

Er baute ihr einen rosa Schaustellerwagen, in dem sie Schokoladen-Erdbeeren verkaufen kann - auch auf dem Dresdner Stadtfest vom 14. bis 16. August.

"Wir freuen uns schon riesig auf das Stadtfest. Seit ich mit 18 Jahren das erste Mal im Zirkus in Dresden aufgetreten bin, habe ich mich in die Stadt verliebt", verrät Ramon. Und verspricht seinen Fans: "Ich bin an allen drei Tagen am Stand auf dem Theaterplatz vor Ort."

Der rosa Wagen mit dem Schriftzug "Schokoselly" dürfte umlagert werden - wegen Ramon. "Aber hoffentlich auch wegen der knackigen Erdbeeren, die mit belgischer Schokolade aus einem Schokobrunnen übergossen werden", macht Ramon den Mund wässrig. "Ich liebe einfach Schokofrüchte, nach einem Konzert habe ich schon mal 22 Spieße verdrückt."

Bei Ramon und Lorena gibt's keine Spieße, sondern Becher mit verschiedenen Toppings für 7 Euro.