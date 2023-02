Aktionsreihe "Kunstrasen": Dynamo-Stadion wird zur Gemäldegalerie!

Stadionmanager Ronald Tscherning (43, l.) und Künstler Dominik Domke (21) präsentieren auf dem Dynamo-Rasen das Wasserbüffel-Bild "Oxymoron". © Holm Helis

"Das Stadion soll für alle offen sein. Deshalb starten wir das Kunstprojekt, um junge regionale Künstler zu präsentieren. Es ist ein Experiment, wir tasten uns langsam an das Thema heran", so Stadion-Geschäftsführer Ronald Tscherning (43).

Los geht's mit bunten Tierbildern in Mannschaftsstärke. Elf Kunstwerke werden in der "Mixed Zone" aufgehängt.

Dort, wo sich die Dynamo-Elf mit der gegnerischen Mannschaft zum Einlauf versammelt. Ein cooler Ort voller Energie - genau richtig für Dominiks großen Wasserbüffel oder wilden Hengst.

Die Wahl fiel nicht von ungefähr auf Dominik, der gerade seine Ausbildung zum Klempner abgeschlossen hat.

"Ich bin schon lange Dynamo-Fan, hatte bis vor Corona eine Jahreskarte und war bei jedem Spiel im Stadion, ganz unten im K3-Block. 2019 habe ich ein großes Dynamobild gemalt, das seitdem in der Lounge hängt", erklärt der junge Mann. "Es fand so großen Zuspruch, dass es mich in meiner Kunst bestärkt hat."