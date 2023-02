14.02.2023 07:29 1.168 Am Anfang war der Nazi-Terror: So hat Eva Umlauf Auschwitz überlebt!

Die jüdische Zeitzeugin Eva Umlauf berichtet in der Sächsischen Landesbibliothek in einer Lesung aus ihrem Buch über ihre traumatischen Erlebnisse in Auschwitz.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - "Auschwitz hat uns alle hoch traumatisiert": Mit diesen Worten beschrieb Eva Umlauf (80) in der Sächsischen Landesbibliothek (SLUB) bei einer Lesung die Folgen der Deportation ins Konzentrationslager. Als jüdische Zeitzeugin sprach sie vor etwa 200 Besuchern über ihre Erlebnisse während der Gefangenschaft, die sie auch in einem Buch für die Nachwelt festgehalten hat. Sie hat das Grauen überlebt: Zeitzeugin Eva Umlauf (80) bei einer Lesung ihrer Erlebnisse während der Gefangenschaft im Konzentrationslager. © Steffen Füssel Am 19. Dezember 1942 erblickte Umlauf im Arbeitslager Nováky (damalige Tschechoslowakei) das Licht der Welt. "Nach zweieinhalb Stunden warst du da: 3200 Gramm, ein gesunder, rosiger Säugling", erzählt die 80-Jährige, die sich mithilfe der Eltern an ihre Geburt erinnern konnte.

"Im Übergangslager gab es keinen Luxus, aber man konnte überleben", so Umlauf. Jeder hätte gewusst, dass irgendwann die Deportation in die Vernichtungslager anstehen würde. Über Flüster-Propaganda habe man erfahren, dass die Züge kommen. "Es ging immer um die Frage: Wer wird der Nächste sein?" Als zweijähriges Mädchen traf es auch sie. Am 3. November 1944 wurde Umlauf nach Auschwitz deportiert. Dort angekommen folgte die Kennzeichnung der Gefangenen. Ein Mann trat vor, suchte eine passende Stelle auf ihrem Unterarm. "Dann stach er zu. Ein Schrei, das Gesicht läuft blau an, du sackst zusammen", beschreibt Umlauf die schrecklichen Erfahrungen. Innerhalb weniger Momente hatte sie eine Tätowierung auf der Haut. "Uns wurde ein Stempel aufgedrückt, der als Brandmal für immer erhalten bleibt." So trägt auch ihr Buch den Titel "Die Nummer auf deinem Unterarm ist blau wie deine Augen". Eine Zahl als Brandmal: Eva Umlauf hat die grauenvolle Tätowierung vom KZ Auschwitz im Buchtitel "Die Nummer auf deinem Unterarm ist blau wie deine Augen" thematisiert. © Steffen Füssel Eva Umlauf überlebte den Nazi-Horror. Da sie aufgrund einer defekten Lok erst sehr spät im Lager eintraf, musste sie nicht ins Gas. Ihre Geschichte trägt sie nun in die Welt. Umlauf betont: "Auschwitz kann man nicht vergessen."

Titelfoto: Steffen Füssel