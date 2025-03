20.03.2025 08:32 Am Albertplatz zaubert "Oma" nicht nur tschechische Kost

Am 28. März eröffnet am Albertplatz in Dresden das tschechische Restaurant "Babicka".

Von Katrin Koch

Dresden - Die dritte Großmutter lädt ein: Am 28. März eröffnet Josef Micek (48) auf der Hauptstraße nahe Albertplatz sein deutsch-tschechisches Lokal "Babicka - Am Thor" (je 70 Plätze innen und außen). Nach Pirna und Pieschen ist es sein jüngstes Lokal, das aus dem Tschechischen übersetzt "Großmutter" heißt. Chef Josef Micek (48) freut sich ganz besonders auf die Schnitzel-Varianten. © Ove Landgraf Zum Jahreswechsel hatte sich die Pan GmbH sowohl aus der Wirtschaft "Am Thor" als auch aus der benachbarten Terence-Hill-Eisdiele verabschiedet. Letztere zieht auf die Wilsdruffer Straße um. Nun gibt es in der alten Kult-Kneipe "Am Thor" (So.-Do., 11-22 Uhr; Fr./Sa., 11-23 Uhr) neben böhmischen Klassikern wie Szegediner Gulasch mit Knödeln auch Schnitzel-Spezialitäten aus Lamm, Schwein und Huhn. Das Preisniveau reicht von 14,90 Euro für Feuerfleisch vom Huhn bis 28 Euro für ein Kalbsschnitzel mit Kartoffelsalat. Nach einigen Monaten Schließzeit öffnet das Lokal "Am Thor" auf der Hauptstraße wieder - als "Babicka - Am Thor". © Ove Landgraf "Der wird bei uns allerdings mit Wurzelgemüse, Erbsen, saurer Gurke, Ei, Mayo, Senf und Joghurt gemacht", verrät Micek. Was er aus der Ex-Eisdiele macht, weiß Micek noch nicht ganz genau, könnte sich aber "einen Imbiss vorstellen".

Titelfoto: Fotomontage: Ove Landgraf