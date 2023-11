An der Elbe blinkt's und glitzert's: Biergarten wird zum Selfie-Hotspot

Dresden - Schneemänner, Rehe, Hirsche, Schneekristalle - es blinkt und funkelt weithin sichtbar an der Elbe in Dresden .

"Ich habe 19.430 LED-Lichter, 20 Vollfiguren aus Frankreich, 80 Herrnhuter Sterne und eine große Pyramide aus Flöha. Viele illuminierte Rehe und ein Heißluftballon kamen in diesem Jahr neu hinzu", zählt der Wirt auf.

Am heutigen Montag wird noch eine 14 Meter große Fichte aus der Heide angeliefert - und mit Lichtern, Glocken und Kugeln geschmückt. Dann ist Bauermeisters Mini-"Christmas Garden" komplett.

"Fährgarten"-Wirt Jens Bauermeister (59) hat seine opulente Winterdeko aus vier Seecontainern ausgepackt. Bis Mitte Januar lockt der Weihnachts-Wintergarten nicht nur Spaziergänger und Familien an, sondern auch Selfie-Knipser.

Damit die Gäste nicht frieren, wurden zwei XXL-Sonnenschirme mit Windwänden umhüllt und sechs holzbefeuerte Stehtischöfen aufgebaut. Die Eisstockbahnen sind wettergeschützt im Zelt untergebracht.

Noch ein heißer Glühwein oder Aperol in die Hand - und das Winterglück ist perfekt. Bezahlen kann man übrigens Quarkspitzen, Ente im Brotlaib & Co. sogar in Bitcoins.

Und die Stromrechnung? Bauermeister winkt ab: "Die ist nicht zu vergleichen mit dem Stromverbrauch in der Küche. Die Deko kostet mich pro Saison nur um 600 Euro."

Zu Hause beschränkt sich Bauermeister übrigens auf zwei Schwibbögen und eine Pyramide.