Der verzweifelte Kampf ums Römische Bad: Spendenkampagne soll eine Million Euro ersprudeln

Dresden - Es ist ein Anblick, der vielen Dresdnern das Herz bluten lässt. Das Römische Bad am Hang von Schloss Albrechtsberg ist eine ewige Baustelle. Für ein paar Stunden kehrte am Sonntag jedoch Leben ein in einen Ort, der einst voller Freude war. Doch das Bad, in dem Generationen von Dresdnern zu DDR-Zeiten noch gebadet haben, gammelt seit Jahren vor sich hin.