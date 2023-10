22.10.2023 07:00 An der Operette lässt sie Hollywood erklingen: Gayle Tufts zieht's wieder nach Dresden

Gayle Tuftssingt singt am 26. und 27. Oktober in der Filmmusik-Gala "Hooray for Hollywood" in Dresden.

Von Katrin Koch

Dresden - Die Deutsch-Amerikanerin Gayle Tufts (63) ist als Entertainerin und Comedian bekannt. In Dresden singt sie nicht nur ein Loblied auf das Orchester der Operette, sondern auch selbst – noch einmal am 26. und 27. Oktober in der Filmmusik-Gala "Hooray for Hollywood". Gayle Tufts (63) moderiert in hollywoodreifer Glitzerrobe die Film-Gala "Hooray for Hollywood". © PR/Stephan Floß "Ich war vor Corona bei der Lachmesse das letzte Mal in Dresden. Mit der Filmmusik-Gala stehe ich jetzt das erste Mal in der Operette auf der Bühne - und ich bin einfach begeistert von der Zusammenarbeit", resümiert Gayle nach ihren ersten fünf Auftritten. "Ich kenne Dirigent Peter Feigel seit über 20 Jahren. 2002 haben wir im Berliner Friedrichstadtpalast zusammen gearbeitet." Die beiden verloren sich nie aus den Augen, begleiteten als Juroren viele Musikwettbewerbe – und moderieren nun zusammen die Gala. "Auf der Bühne habe ich hinter mir die Bläsergruppe. Von ihnen geht so eine geballte Kraft und Magie aus - das haut mich immer wieder um. Es ist eine tolle Erfahrung, Filmmusik ohne Bilder zu erleben", schwärmt Gayle. Dresden Kultur & Leute Neue Ausstellung im Japanischen Palais: Forschung wird zu Bildern "Und die Musiker sind so kollegial. Die Bläser haben mich Backstage zu Bockwurst und Kartoffelsalat eingeladen." Gayle Tufts: "Ich hoffe, auch junge Menschen finden wieder den Zugang zum Kino" Das Orchester der Staatsoperette wird von Peter Christian Feigel (57) geleitet. Der Dirigent ist zugleich Co-Moderator. © PR/Stephan Floß Vor den Kulissen spielt aber die Filmmusik die Hauptrolle. Gayles Lieblingssong: "Somewhere over the Rainbow" aus "Der Zauberer von Oz". "Das ist für uns Amerikaner so etwas wie 'Drei Haselnüsse für Aschenbrödel' für die Sachsen. Als Kind habe ich mich wie Judy Garland in der Rolle der Dorothy gefühlt", verrät Gayle Tufts. "Ich hoffe, mit der Filmgala finden auch junge Menschen wieder den Zugang zum Kino. Ich selbst bin ein Fan der großen Leinwand. Zuletzt habe ich 'Oppenheimer' und 'Barbie' gesehen." Dresden Kultur & Leute Dresdnerin als Promi-Gast bei Diabetes-Gala: "Es muss sich niemand schämen" Ein Besuch der Filmnächte am Elbufer steht ganz oben auf der Wunschliste.

Titelfoto: PR/Stephan Floß