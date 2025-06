Ausstellung von Viktoria Graf zum 40. Geburtstag in der Galerie Kunst & Eros

Dresden - Die Liebesgöttin Aphrodite rekelt sich splitternackt, mit antiker Hochsteckfrisur, in der Sonne auf einer Blumenwiese im Titelbild. Pure Weiblichkeit in allen Facetten, Lebenslust und Sinnlichkeit feiert in fantastischer Farb- und Formenfülle die Ausstellung "Glorious Forty" mit Malerei und Zeichnung von Viktoria Graf zu deren 40. Geburtstag in der Galerie Kunst & Eros.