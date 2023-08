Für Advents-Auftritt im Dynamo-Stadion: Aschenbrödel-Prinz übt seinen deutschen Text

Dresden - Zum 50. Geburtstag des Filmklassikers "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" moderiert Prinz Pavel Trávnícek (72) am 21. Dezember das Adventskonzert im Stadion in Dresden . Die Vorbereitungen für seinen großen Auftritt laufen bereits auf Hochtouren. Für seine deutschen Fans gibt es jedoch noch mehr märchenhafte Nachrichten zum Prinzen-Rolle-Jubiläum.

Prinz Pavel Travnicek (73) bereitet sich auf die Moderation des Adventskonzerts in Dresden vor. © dpa/Sebastian Kahnert

Das Skript für seine Moderation der Show vor rund 20.000 Besuchern hat der tschechische Schauspieler schon vorliegen.

"Ich arbeite täglich daran, mir die deutschen Texte einzuprägen. Es ist nicht so leicht", so Trávnícek, der die deutsche Sprache nur drei Jahre lang in der Schule und ein wenig durch seine Schauspielerei lernte.

"Nervös bin ich aber deshalb nicht." Er betont, wie freundlich ihm seine deutschen Fans gesonnen sind. Und auch Ehefrau Monika (37) bestätigt: "Er spricht und versteht ganz gut Deutsch."

Zum Filmjubiläum hat der Prinz derzeit noch mehr zu tun: Gerade hat er seine Memoiren zu Ende geschrieben.