Anstehen für die alten Sitze: Rundkino verkauft seine Sessel
Dresden - Vor dem Rundkino Dresden ging am Mittwoch die Post ab - oder besser gesagt: die Polster. Wo sonst Popcorn knistert, kämpften Hunderte Dresdner um alte rote Kinosessel. Für viele wurde der Sitzkauf dabei selbst zum Actionfilm.
Schon Stunden vor dem offiziellen Verkaufsstart um 11 Uhr bildete sich eine riesige Schlange bis hinters Vapiano. Bereits ab 8 Uhr morgens harrten die ersten Fans aus.
Die Begehrlichkeit war groß: Einzelne Sitze kosteten fünf Euro, Doppelsitze zehn. Maximal fünf Sitze durften pro Person mitgenommen werden.
Insgesamt standen 898 Sessel zum Verkauf "und trotzdem werden bestimmt nicht alle einen bekommen", so ein Rundkino-Mitarbeiter.
Damit der Ansturm nicht völlig eskalierte, wurden die Käufer nur gruppenweise in den Saal gelassen.
Einige Besucher kamen bestens vorbereitet - mit Transportern, Anhängern, kleinen Rollwagen - oder versuchten sogar, einen Hubwagen reinzunehmen.
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Für den Dresdner Lukas Angermann (23) hatte sich das Warten gelohnt: "Das kommt schön bei uns auf die Dachterrasse." Er selbst stand nach eigener Aussage rund eine halbe Stunde in der Schlange.
Schon beim ersten Sesselverkauf im benachbarten Kristallpalast war der Andrang vor wenigen Wochen riesig gewesen. Der Erlös der Aktion geht an die AWO Kinder- und Jugendhilfe.
Titelfoto: Holm Helis