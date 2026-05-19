Neues von Frank Goldammer: Grenzfall Ostsee
Dresden - Die Ostsee ist für viele ein Sehnsuchtsort, freilich wird auch dort gemordet wie anderswo.
Der Dresdner Krimiautor Frank Goldammer (51), der in seinen Romanreihen um die Polizisten-Familie Heller die Fälle vornehmlich in der historischen Vergangenheit der Heimatstadt ansiedelt, lässt nun im deutsch-polnischen Grenzgebiet an der Ostsee ermitteln.
Das bilaterale Ermittler-Duo besteht aus Lena Schuldt (Deutschland) und Adam Krawczyk (Polen). Wieder handelt es sich um eine Romanreihe, mit Motto "Grenzfall Ostsee".
Der erste Band mit dem Titel "Strandopfer" ist seit Freitag auf dem Markt.
Am Strand von Misdroy (Swinemünde) wird eine Leiche gefunden, ein Kind verschwindet, bevor es einen zweiten Toten gibt. Der Krimi ist erschienen bei Rowohlt zum Preis von 14 Euro.
Titelfoto: Bildmontage: PR, Steffen Füssel