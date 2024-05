Arbeiten wie vor 300 Jahren: Künstler und Handwerker erhalten barocke Zwingerbauhütte

Dresden - Die einzige weltliche Bauhütte Deutschlands feiert in diesem Jahr 100. Geburtstag: die Zwingerbaubütte. Die Experten der Hütte sind quasi die Leibärzte des barocken Dresdner Bauwerks. Ihre Aufgabe besteht einzig und allein darin, den Zwinger zu erhalten. Ohne die Bauhütte wäre der Prachtbau als Patient bereits tot und ein Haufen alter Steine - das kann man getrost so sagen. Gegenwärtig läuft die sechste Zwingersanierung. Der Freistaat hat sich verpflichtet, den denkmalgeschützten Komplex über die Zeit für kommende Generationen zu pflegen und sichern.

Was kaum jemand weiß: "Im Zwinger sind nur noch wenige Stücke original", so Beger.

Tatsächlich gleicht das monumentale Zwingerbauwerk seit seiner Entstehung einer Dauerbaustelle. Bemühungen zum Erhalt des Zwingers gehen bis in das 18. Jahrhundert zurück. Jedoch erst mit der Gründung der Zwingerbauhütte 1924 schaffte man es, dem Verfall des Gebäudekomplexes aus Elbsandstein Einhalt zu gebieten.

"Wir erhalten den Wert des Gebäudes. Das passiert schon so seit Jahrhunderten", sagt Kai Uwe Beger (51). Er ist seit fünf Jahren Chef der Zwingerbauhütte.

Die Blicke der Touristen im Zwinger sprechen Bände: Enttäuschung pur. Der Glockenspielpavillon bleibt ihnen gegenwärtig verborgen. Bauplanen und Absperrungen nehmen ihnen die Sicht. An dem Meisterwerk machen sich Bauarbeiter zu schaffen.

Kai-Uwe Beger: "Die Ausbildung besitzt bei uns zentrale Bedeutung, denn wir geben die alten Handwerkstechniken an nachfolgende Generationen weiter."

Die Bauhütte beschäftigt sich mit den Gebäuden des Zwingers als Ganzes. Sie ist somit auch für die Sandstein-Skulpturen und Fassaden des Semperbaus zuständig. Die Mannschaft der Hütte zählt insgesamt zehn Köpfe (Bildhauer, Steinmetze, Restauratoren). Drei von ihnen befinden sich in Ausbildung.

Bei ihrer Arbeit orientieren sich die Steinmetze dabei stets an den ältesten im Archiv zu findenden Originalen. Das Arbeitsziel der Hütte besteht klar darin, mehr zu erhalten als zu kopieren. Das hat vor allem zwei Gründe: Kopieren ist teurer als konservieren. Und aus Sicht des Denkmalschutzes hat Erhalt immer Priorität.

Tatsächlich wird in der Zwingerbauhütte größtenteils gearbeitet wie vor 300 Jahren. Die Steinmetze besitzen handgeschmiedete Werkzeuge sowie hölzerne Knüpfel und verzichten auf den Einsatz von elektrischen Werkzeugen und Geräten. Wie zu Zeiten von Balthasar Permoser behauen sie den Sandstein, um Figuren im Stil des barocken Bildhauermeisters als Kopien herzustellen.

Neben der Bauwerkspflege gehört die Weitergabe von Fachwissen an Freiberufler, Fachfirmen, Denkmalschutzbehörden und Gästeführer zu den Aufgaben der Zwingerbauhütte.

Die Zwingerbauhütte hat ihren Sitz auf der Packhofstraße in Dresden . Sie wurde 1924 gegründet. Nach Vollendung des Wiederaufbaus des Zwingers 1968 löste man die Bauhütte auf. Seine Wiedereinrichtung feierte der Betrieb im Juni 1991 als Teil der staatlichen sächsischen Hochbauverwaltung.

2023 gehörten dazu die Aussichtsplattform auf dem Basteifelsen, das Dresdner Blockhaus (Archiv der Avantgarden) und an der Uni Leipzig der Neubau des Instituts für Meteorologie. Eine Großbaustelle der Zukunft: Die Landesuntersuchungsanstalt in Bischofswerda.

Im Geschäftsjahr 2022 realisierte der SIB mit seinen etwa 1300 Beschäftigten Bauleistungen in Höhe von 648,3 Mio. Euro und insgesamt 2154 Baumaßnahmen. Jahr für Jahr schiebt der Staatsbetrieb auch Projekte an, die für Aufsehen sorgen.

Oliver Gaber, Kaufmännischer SIB-Geschäftsführer: "Das breite Aufgabenspektrum umfasst die qualifizierte Betreuung der Immobilien über deren gesamten Lebenszyklus hinweg." So bewirtschaftete der SIB 2022 eine Nettoraumfläche von rund 5,5 Millionen Quadratmetern mit mehr als 2900 Gebäuden für Justiz , Polizei, sächsische Verwaltung, Hochschulen und Kultureinrichtungen (Bewirtschaftungskosten: 239,5 Mio. Euro).

Bei seinen Bauprojekten rückt der Freistaat jetzt Nachhaltigkeit und Energieeffizienz in den Fokus. Sogar in Blühwiesen wird jetzt im Staatsauftrag investiert - zum Beispiel am Finanzamt Chemnitz Süd, der Polizeifachschule Schneeberg oder den Theaterwerkstätten Semperoper.