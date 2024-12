Ausstellung übers Wasser: Technische Sammlungen lassen's plätschern!

Dresden - Seit Ende November macht das europäische Kunst-Projekt "Hydromedia - Seeing with Water" finale Station in Dresden. 13 Künstlerinnen und Künstler haben das (über-)lebenswichtige Element Wasser in den Blick genommen. Die Sonderausstellung der Technischen Sammlungen will mit den Arbeiten auch das ökologische Bewusstsein der Betrachter schärfen.