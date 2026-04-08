Ausstellung zum 66. Geburtstag: Holger John will's allen noch mal zeigen

Dresden - Weil es ihm weder an Selbstbewusstsein noch an Können fehlt, hat sich Zeichner Holger John zu seinem 66. Geburtstag ein besonderes Geschenk gemacht: eine eigene Ausstellung in der eigenen Galerie auf der Rähnitzgasse. "66 x John" titelt die Schau, die weniger verspricht, als sie hält. Denn sie zeigt bis 7. Juni mehr als 200 Arbeiten von John.

Galerist und Künstler Holger John vor dem Fotoporträt von Thomas Fröhlich. Das Foto entstand vor knapp zehn Jahren. © Steffen Füssel

"Mit 66 Jahren ... – hat man zwei Möglichkeiten: mit der goldenen Klingel am Rolltor durchs Altersheim oder weitermachen", grinst John. "Es war mal wieder Zeit, meine Kunst zu zeigen."

Das letzte Mal waren seine Zeichnungen zusammen mit denen seines Vaters, Grafiker Joachim John (†2018), vor zwölf Jahren zu sehen. Eine Retrospektive zu Johns 60. Geburtstag 2020 im Penck-Hotel scheiterte an Corona.

"Alles war organisiert, die Einladungen verschickt – dann musste ich wegen der Pandemie alles absagen", erinnert sich John. Damals zierte ein Foto vom 7. Oktober 1989 die Einladung. Es zeigte Holger John in Paris.

"Ich durfte zum 80. Geburtstag der Oma in den Westen reisen und bin heimlich nach Paris und Amsterdam gefahren, um mir große Kunst anzugucken", erinnert sich John.