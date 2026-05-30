So lange dauern die Arbeiten an der Semperoper-Fassade noch

Dresden - Die Bauarbeiten an der Fassade der Semperoper sollen bis Ende November abgeschlossen sein.

Auf der Elbseite finden Bauarbeiten an der Fassade statt. © Norbert Neumann

Der erste Balustraden-Abschnitt auf der Zwingerseite wurde bereits 2025 fertiggestellt. Nun ist der andere dran. Die Säulen (Baluster) über dem Haupteingang sollen 2027 gesichert werden.

Aufgrund des schlechten Zustandes müssen von den 54 vorhandenen Sandstein-Balustern 50 Kopien erstellt werden, hieß es.

Für die Sockelbereiche steht zuerst eine schonende Trockenreinigung mit Pinsel und Bürsten an. Danach sollen sie wochenlang mit Kompressen entsalzt werden.