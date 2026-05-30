30.05.2026 18:00 Wegen NS-Vergangenheit: "Erich-Ponto-Preis" wird umbenannt

Am Mittwoch entschied der Förderverein des Staatsschauspiels, dass der Erich-Ponto-Preis umbenannt wird.

Von Guido Glaner

Dresden - Der Nachwuchspreis des Fördervereins des Staatsschauspiels wird künftig nicht mehr nach Erich Ponto benannt. Die Mitgliederversammlung entschied am Mittwoch, den bislang als "Erich-Ponto-Preis" vergebenen Nachwuchspreis unter einem neuen, noch nicht festgelegten Namen weiterzuführen.

Erich Ponto (1884-1957) in seiner wohl berühmtesten Rolle als Professor Crey in "Die Feuerzangenbowle". © ullstein bild Die Umbenennung ist das Ergebnis einer Auseinandersetzung mit der historischen Rolle des Schauspielers im Nationalsozialismus, die von einem Bericht der Sächsischen Zeitung ausgelöst worden war. Archivar Sören Frickenhaus führte die Recherchen zwischen Januar und August 2025 aus, wertete mehr als 20 Archive und Bibliotheken aus, zog Fachinstitute ein und erschloss bislang unveröffentlichte Quellen. Die Ergebnisse wurden im März beim Symposium "Der Fall Erich Ponto" öffentlich diskutiert. Das Forschungsbild ist vielschichtig: Ponto (1884-1957) war weder Mitglied der NSDAP noch einer ihrer Vorfeldorganisationen, auch eine besondere Nähe zu NS-Funktionsträgern ließ sich nicht nachweisen. Dresden Kultur & Leute Warum Ruth Moschner ihr neues Buch in Dresden vorstellt Insgesamt spreche vieles dafür, dass er dem Nationalsozialismus weder innerlich noch formell nahestand, heißt es. Gleichzeitig ist seine Mitwirkung in Propagandafilmen des NS-Regimes unstrittig, insbesondere seine Rolle im Film "Die Rothschilds", der eindeutig antisemitische Stereotype bedient und Teil nationalsozialistischer Propaganda war.

Förderverein fragt sich: Ist der Name Ponto im Kontext einer Auszeichnung für junge Künstler tragbar?

Am Mittwoch entschied der Förderverein des Staatsschauspiels, den Namen des Nachwuchspreises umzubenennen. © Robert Michael/dpa Warum Ponto sich an solchen Produktionen beteiligte, konnte trotz intensiver Forschung nicht geklärt werden. Fest steht jedoch, dass er 1938 den Titel "Staatsschauspieler" erhielt und 1944 auf die "Gottbegnadetenliste" gesetzt wurde, wodurch er vom Kriegseinsatz verschont blieb. Nach 1945, ergab die Recherche, habe er sich um Abgrenzung zum Nationalsozialismus bemüht: "Der Querschnitt der sehr verschiedenartigen dafür in Betracht gezogenen Zeugnisse zeigt einen um kritische Distanz bemühten Ponto." Für den Förderverein habe sich vor diesem Hintergrund die Frage gestellt, ob der Name Ponto im Kontext einer Auszeichnung für junge Künstlerinnen und Künstler weiterhin tragbar sei. Die Entscheidung zur Umbenennung beruhe auf einer Abwägung. Dresden Kultur & Leute Wein-Profi gibt den Staffelstab weiter Karin Enke, Stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins: "Besonders maßgeblich war für uns die Perspektive der jungen Schauspieler*innen, deren bisherige künstlerische Leistungen mit dem Preis gewürdigt werden und denen zugleich eine wichtige Unterstützung für ihren weiteren beruflichen Weg gegeben werden soll." Die Leistung der Nachwuchstalente soll im Mittelpunkt stehen und nicht durch eine fortwährende historische Debatte überlagert werden.

Deine täglichen News aus Dresden Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach. Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung

Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung Exklusive Hintergrundberichte

Exklusive Hintergrundberichte Jederzeit abbestellbar Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben. Gib bitte deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. Jetzt kostenlos abonnieren

Nachwuchspreis wird im Herbst vergeben