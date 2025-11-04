Badusan-Unternehmer vergrößert Ostalgie-Geschäft: Das ist jetzt neu im Sortiment

Dresden - Ostalgie ist sein Geschäftsmodell: 2008 kaufte Johannes Gabel (42) die Marke "Badusan" auf, produziert seitdem das Schaumbad nach alter DDR-Rezeptur in Gorbitz .

Johannes Gabel (42) machte seine Kindheitserinnerung zum Geschäftsmodell. © Eric Münch

Auf einer diesjährigen Ost-Messe erweiterte der Unternehmer sein historisches Sortiment um zwei weitere Ost-Produkte und krönte seine Expansion mit der Übernahme von "Pfunds Spezialitätenladen" in der Dresdner Neustadt.

Als die Wende kam, war Johannes Gabel sieben Jahre alt. Bis heute erinnert er sich daran, in der Badewanne voller Schaum mit den gelben Enten von Badusan gespielt zu haben: "Selbstverständlich geht es ums Geschäft, aber doch auch darum, etwas Gutes aus der DDR zu bewahren."

Die Leute würden die DDR-Produkte nach wie vor kaufen, können heutzutage aber noch "zusätzlich Varianten wie Duschbad oder Flüssigseife" erwerben.

Auf einer diesjährigen Ost-Messe in Berlin schlug Gabel dann gleich zweimal zu, kaufte die Rechte an Pfefferminzbonbons von Wusil und Biomalz: "Zu den Bonbons gab es noch die Rechte an DDR-Lebensmittelfarbe dazu und zum Biomalz eine gute alte Brotbackmischung", erklärt der Unternehmer.