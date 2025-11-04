Mit diesen Kalendern kommt ihr richtig gut durch den Advent

Dresden - Nur noch knapp vier Wochen, dann wird in den Adventskalendern das erste Türchen geöffnet. Die Auswahl ist riesengroß, reicht von gefüllt bis bebildert, bestückt mit Schokolade, Spielzeug oder kleinen Gedichten. Warum nicht mal ein Kalender, der über das Titelbild hinaus ganz besonders mit Dresden verbunden ist?

Die Dresdner Autorin Ann Rich hat ein wundervoll illustriertes Adventskalender-Buch geschrieben. © Steffen Füssel

Die Dresdner Autorin Anne Rich (35) wartet gleich mit einem ganzen Adventskalenderbuch für Kinder (und Eltern) auf. "Zorno zerstört Weihnachten (fast)" hält 26 (!) Kurzgeschichten um ein kleines, süßes Teufelchen parat, dazu Spielideen, SOS-Geschenke sowie Rezepte à la No-Drama-Santa-Cookies.

"Im Buch wird alles angesprochen, was Weihnachten schiefgehen kann", versichert Anne Rich. Erhältlich über Amazon für 15,99 Euro.

Die Dresdner Verkehrsbetriebe geben im Advent so richtig Gas - mit einem 3-D-Adventskalender-Bus der Linie "Striezelmarkt". Im gelben Bus sitzen Weihnachtsmann, Wichtel, Nussknacker, Lebkuchenmann & Co. Geschenke und Striezelmarkttanne haben auch noch Platz.

Hinter den Türchen steckt Schokolade. Den Kalender gibt es ab sofort im Kundenzentrum am Postplatz und im Servicepunkt Prager Straße für 12 Euro, mit DVB-Abo für 10 Euro. Nicht lange zögern. "In den Vorjahren hatten sogar Mitarbeiter zu tun, dass sie noch einen ergattern", freut sich DVB-Sprecher Falk Lösch (60) über die Nachfrage.