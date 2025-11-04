Wie sich Faschismus aus der Mitte formt: "Zerstörungslust" in der Frauenkirche

Dresden - Titel und Thema sagen viel. Kaum ein Buch erhält zurzeit so viel Resonanz wie der Band "Zerstörungslust: Elemente des demokratischen Faschismus" der Sozialwissenschaftler Carolin Alminger und Oliver Nachtwey. Nachtwey stellt das Buch dieser Tage im Forum Frauenkirche vor.

Das Buch ist erschienen bei Suhrkamp für 30 Euro. © PR

In ihrem Buch zeichnen Autorin und Autor ein beunruhigendes Bild der Gegenwart. Ihre zentrale These: Die größte Gefahr für die Demokratie geht nicht allein von äußeren Kräften aus, sondern von einer destruktiven Haltung innerhalb der Gesellschaft.

Der Titel "Zerstörungslust" bezeichnet die Tendenz, bestehende Ordnungen anzugreifen und die liberalen Institutionen zu untergraben, obwohl man sie gleichzeitig nutzt. Dabei nehmen die Autoren nicht nur die Bundesrepublik in den Blick, sondern etwa auch die USA unter Donald Trump (79).

Alminger und Nachtwey zeigen, dass diese destruktive Haltung oft entsteht, wenn Menschen sich abgehängt oder ausgegrenzt fühlen. Wenn Aufstiegschancen stagnieren, Statusverlustängste zunehmen und gesellschaftliche Komplexität überfordert, wenden viele ihre Frustration nicht in produktive Gestaltung, sondern Zerstörung.

Damit ist nicht klassischer Terror gemeint, sondern ein subtiler, mittig verankerter Autoritarismus: der "demokratische Faschismus".