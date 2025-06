Bärenstarke Aktion für tierisch guten Zweck: Wolle versteigert seine Teddy-Sammlung

Freital - Mit Plüschbären echte Tiere retten: Das ist die Idee von Unternehmer Wolle Förster (70). Auf dem Sommerfest des Tierheims Freital versteigert der Dresdner "Sushi&Wein"-Gastwirt und Chef der Nachtbar "Klax" am 29. Juni rund 100 Teddys. Der Erlös kommt zu 100 Prozent den Hunden und Katzen zugute.

"Leila hat mir bis zu ihrem Tod so viel Freude gespendet, dass ich seither dem Tierheim verbunden bin", so Förster.

"Wir wissen nicht mehr, wie wir das stemmen sollen. Allein die Tierarztkosten für Entwurmung, Impfungen oder auch notwendige Operationen liegen monatlich zwischen 10.000 und 15.000 Euro. Wir sind also für jede Hilfe dankbar."

"Momentan betreut unser Tierschutzverein in Freital und Reichstädt rund 200 Tiere, allein in Freital rund 70 Hunde und 30 Katzen", rauft sich Tierheim-Chefin Regina Barthel-Marr (65) die Haare.

Ein Herz und eine Seele: Wolle Förster (70) mit seiner Tierheim-Hündin Leila. © Petra Hornig

Dafür opfert Wolle gern seine Plüschtier-Kompagnie. Die Versteigerung beginnt auf dem Sommerfest um 11.45 Uhr. Mindestgebot für kleine Bären: fünf Euro, für mittlere zehn Euro, für große 20 Euro.

"Egal, was bei der Versteigerung herauskommt - am Ende verdopple ich diese Summe", spornt Förster zum Mitbieten an.

"Wir brauchen solche engagierten Unterstützer", freut sich die Tierheim-Chefin und hofft natürlich auch, dass manch Hund oder Katze einen Besitzer und damit ein Zuhause findet.