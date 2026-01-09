Bannewitzer Haudegen sagte Napoleon den Kampf an - leider etwas zu früh

Dresden - Er zog in den Kampf gegen Napoleon - und das ohne Befehl und gegen den König. Und obwohl er diese Woche 250 Jahre alt geworden wäre, ist Ferdinand von Schill fast vergessen. Dabei wurde der 1776 in Wilmsdorf geborene Husar einst als Freiheitsheld gefeiert - insbesondere in seiner Heimatgemeinde Bannewitz, die sich ihm bis heute verbunden fühlt.

Schon 1904 wurde im Bannewitzer Ortsteil Wilmsdorf ein Denkmal für den Husaren errichtet. © Eric Münch

Schill war Soldat durch und durch. Früh geprägt vom Militärdienst seines Vaters, kämpfte er in den napoleonischen Kriegen, wurde verwundet und 1807 vom preußischen König Friedrich Wilhelm III. zum Major ernannt: "Er war ein typischer Haudegen", so Archivar Matthias Schildbach (48).

"Husaren galten als waghalsig, mutig und kämpften immer ganz vorne mit." Doch genau dieses Selbstverständnis führte 1809 zum Bruch mit dem obersten Monarchen.

Denn im Alleingang versuchte Schill einen Aufstand gegen die napoleonische Herrschaft auszulösen. Der Zug durch Sachsen, Brandenburg und Pommern sollte das ganze Land mitreißen, scheiterte jedoch.

In Stralsund fand der preußische Husar dann sein blutiges Ende: "Hier wurde er im Kampf von Holländern und Dänen enthauptet", erklärt der Archivar.