Als Buch neu erschienen: Die Dokumentation einer Kunst-Sensation in Dresden

Dresden - Die berühmte Darstellung eines jungen Mädchens, das am Fenster einen Brief liest – "Brieflesendes Mädchen am offenen Fenster" von Johannes Vermeer – ist nicht nur ein ikonisches Werk des niederländischen Meisters des 17. Jahrhunderts, sondern auch Gegenstand eines intensiven Restaurierungsprojekts, das zwischen 2017 und 2021 an den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) durchgeführt wurde.

Die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (71, CDU) bewunderte das restaurierte Gemälde anlässlich der Vermeer-Ausstellungseröffnung in der Gemäldegalerie 2021. © DPA

Im Anschluss daran ist nun ein Buch erschienen, das die Restaurierung und die damit verbundenen kunsthistorischen, wissenschaftlichen und technischen Erkenntnisse dokumentiert.

Tatsächlich waren die Restaurierung und die ihr zugrunde liegenden Erkenntnisse nichts weniger als eine kunsthistorische Sensation.

Vermeers Gemälde, um 1657 bis 1659 entstanden, gehört seit 1742 zur Sammlung der Dresdner Gemäldegalerie.

Bei Röntgenaufnahmen war sichtbar geworden, dass ein Bild-im-Bild im Hintergrund existiert, das später übermalt worden war.