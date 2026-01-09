Comödie Dresden präsentiert Spielzeit 2026 - Mit Fantasy-Klassiker und Tatort-Kommissar

Dresden - Mit allerlei neuen Ideen startet die Comödie Dresden mit neuem "Gernseh-Programm" ins neue Jahr. Angekündigt sind Kinoklassiker, Fantasy-Märchen und Puppenmusicals. Außerdem steht ein Jubiläum an: Im Herbst feiert die Comödie 30 Jahre in ihrer Spielstätte im World Trade Center.

Comödien-Geschäftsführer Olaf Maatz (59, r.) und der Künstlerische Leiter Christian Kühn (43) nutzen das Wort "Fernsehen" fürs Spielzeit-Motto "Gernsehen". © Robert Jentzsch

Comödien-Geschäftsführer Olaf Maatz (59) blickt auf die abgelaufene Spielzeit als "schönes Jahr 2025" zurück.

Im Haus hatte man rund 160.000 Besucher bei 323 eigenen Produktionen und 44 Gastspielen verzeichnen können (die Dezemberzahlen noch nicht eingerechnet) - das entspricht einer Auslastung von 75 Prozent.

Die Zahl hätte etwas höher sein können, wenn die Produktionen "Operette für zwei schwule Tenöre" sowie die Nazi-Satire "Familie Braun" besser gelaufen wären.

Maatz räumt ein: "Diese Stücke hatten beim Publikum nicht so gezündet, wie wir es uns erwartet hatten." Mit 100 Prozent konnte hingegen erneut "Der Raub der Sabinerinnen" punkten: "Die Herren von Zwinger-Trio bleiben unsere Auslastungskönige."



Auf der Freilichtbühne am Elbschloss Übigau wurden rund 33.000 Gäste bei 49 Vorstellungen gezählt - mehr als in den Vorjahren.

Der Renner war das Caspar-David-Friedrich-Musical "Wanderer über dem Nebelmeer" mit der Musik von Silbermond mit einer Auslastung von 99,7 Prozent bei 15 Vorstellungen (15.000 Besucher).