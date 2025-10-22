"Barber Angels" schneiden in Dresden gut ab

Dresden - Die "Barber Angels" kommen nach Dresden , um Gutes zu tun.

2023 ließ sich Mathias Kühn (61) von Friseur Abed Rashed (33, r.) die Haare schneiden. © Eric Münch

Am 26. Oktober schneiden die Friseure mit den großen Herzen obdachlosen und bedürftigen Menschen Haare und Bart.

Die Aktion (13 bis 16 Uhr) findet ausschließlich auf Einladung von Sozialeinrichtungen im Heilsarmee-"Lindenhaus" auf der Mathildenstraße 15 statt.

Hintergrund: Obdachlose und von Altersarmut betroffene Menschen können sich einen professionellen Haarschnitt oft nicht mehr leisten.