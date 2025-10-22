5.291
"Barber Angels" schneiden in Dresden gut ab
Dresden - Die "Barber Angels" kommen nach Dresden, um Gutes zu tun.
Am 26. Oktober schneiden die Friseure mit den großen Herzen obdachlosen und bedürftigen Menschen Haare und Bart.
Die Aktion (13 bis 16 Uhr) findet ausschließlich auf Einladung von Sozialeinrichtungen im Heilsarmee-"Lindenhaus" auf der Mathildenstraße 15 statt.
Hintergrund: Obdachlose und von Altersarmut betroffene Menschen können sich einen professionellen Haarschnitt oft nicht mehr leisten.
Hier helfen die "Barber Angels", sie geben mit einem Haarschnitt ein Stück Selbstwertgefühl und Mut zurück. Um Berührungsängste abzubauen, frisieren die "Barber Angels" in salopper Lederkluft.
Titelfoto: Eric Münch