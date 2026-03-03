Ehrung für den Dresdner Fotografen: Kunstpreis geht an Matthias Creutziger

Dresden - Fotografie ist ein häufig unterschätztes Medium der Kunst. Die Verleihung des Kunstpreises der Stadt Dresden 2026 steuert gegen. Der mit 10.000 Euro dotierte Hauptpreis geht an den Fotografen Matthias Creutziger (74).

Die Fotokamera ist sein Instrument - Matthias Creutziger (74) gehört zu den bedeutendsten Musikfotografen Deutschlands. © Eric Münch

Creutziger prägt die Dresdner Kulturszene seit Jahrzehnten, nicht nur als Fotograf, sondern ebenso als Impresario der Konzertreihe "Jazz in der Semperoper" (bis 2012) und aktuell "Fenster aus Jazz" an der Seite von Günter Baby Sommer in Semper Zwei. Jazz ist - musikalisch gesehen - die Liebe seines Lebens.

Auch seine Kunst, die Fotografie, deretwegen er nun den Kunstpreis erhält, ist davon geformt. Ikonische Jazzfotografien sind in den zurückliegenden Jahrzehnten entstanden, festgehalten etwa in Ausstellungen, Büchern und kunstvollen Kalendern, die ihrerseits häufig mit Branchenpreisen ausgezeichnet wurden.

Jazz findet Creutziger, der lange Zeit Hausfotograf der Semperoper und der Staatskapelle war, im Übrigen nicht allein in der gleichnamigen Musik, sondern ebenso in der Klassik, etwa mit Fotografien der Dirigenten Christian Thielemann oder Sir Colin Davis; da ist Jazz weniger konkrete Kunstform als vielmehr künstlerische Haltung.