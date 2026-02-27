Weniger Besucher, weniger Geld: Wie die Staatlichen Kunstsammlungen dem Rückgang trotzen wollen

Dresden - Wer etwas durchsetzen will, muss eindringliche Worte finden. Dann nennt man die zukünftigen Vorhaben nicht mehr Planung, sondern Agenda. Meist geht es darum, einem Mangel zu begegnen. So haben sich die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) eine "Zukunftsagenda" verordnet. Der zugrunde liegende Mangel ist hinlänglich bekannt: Der Freistaat ist in Finanznot.

Die Pressekonferenz der SKD fand am Donnerstag in der Kapelle des Residenzschlosses statt. © Eric Münch

Bernd Ebert (53), Generaldirektor der SKD, spricht von "finanziellen Herausforderungen." Das erste Jahr seiner Amtszeit sei geprägt gewesen von massiven Kostensenkungen sowie Einnahmesteigerungen. Die diesbezüglichen haushalterischen Mittel sind ausschnittweise benannt mit Stellenstreichungen (30 seit 2023) und Verknappung der Öffnungszeiten in den Museen auf der Kostenseite, Preiserhöhungen auf der Einnahmeseite.

Preiserhöhungen stehen 2026 abermals an.

Die Bilanz des Jahres 2025 verzeichnet ca. 1,9 Millionen Besucher der SKD, etwa 460.000 weniger als im Vorjahr; 40 Prozent der Besucher kamen aus dem Ausland, 60 Prozent aus dem Inland, davon 24 Prozent aus Sachsen. Den Rückgang erklärt die Kaufmännische Direktorin der SKD, Cornelia Rabeneck, wesentlich mit dem allgemeinen Schwund beim Tourismus, den beschränkten Öffnungszeiten und dem Abnehmen von Drittmitteln.

Auch im Jahresumsatz zeichnet sich das ab, der mit 12,6 Millionen Euro hinter 2024 zurückbleibt.

Wie hoch der Gesamtetat des laufenden Jahres ausfalle, ließe sich nicht mit Bestimmtheit sagen, so Rabeneck. Es sei beim Freistaat noch viel in Bewegung.

Vier Prozent Steigerung wollen die SKD dieses Jahr erzielen. Erreicht werden soll das mit einer "Dynamisierung der Öffnungszeiten" und besagten Preiserhöhungen. Demnach kostet etwa das Tagesticket für alle Museen der SKD künftig 28 statt 26 Euro, die Zweitageskarte 32 statt bisher 29 Euro, wird die Jahreskarte von 75 auf 95 Euro gehievt. Für Schüler unter 20 Jahren wird ab April ein Preis von zwei Euro mit Zutrittsmöglichkeit zu allen SKD-Museen erhoben.