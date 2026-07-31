Benefiz-Lesung mit Lars Jung: Liebesbriefe fürs Römische Bad

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Romantik auf Schloss Albrechtsberg: Schauspieler Lars Jung liest am 25. August im Kronensaal Liebesbriefe aus über acht Jahrhunderten.

Von Heiko Nemitz

Dresden - Im Kronensaal von Schloss Albrechtsberg wird es romantisch: Am 25. August liest der Dresdner Schauspieler Lars Jung (74) aus Liebesbriefen, die in über acht Jahrhunderten geschrieben wurden.

Das sanierungsbedürftige Römische Bad im Park von Schloss Albrechtsberg.
Das sanierungsbedürftige Römische Bad im Park von Schloss Albrechtsberg.  © Eric Münch

Die Ticketerlöse der Benefiz-Lesung sollen der Sanierung des Römischen Bades im Park von Schloss Albrechtsberg zugutekommen, für dessen Instandsetzung die Landeshauptstadt die Spendentrommel rührt.

Unter dem Motto "Oh, wenn ich mich doch selbst in dieses Kuvert legen könnte" lässt Jung Liebende in ihren poetischen, erotischen, sehnsuchtsvollen, authentischen und leidenschaftlichen Briefen aus aller Welt zu Wort kommen.

Die Bandbreite der Verfasser reicht von Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Wolfgang von Goethe über Anton Tschechow und Frida Kahlo bis zu Alain Delon und Wolf Biermann.

Der Dresdner Schauspieler Lars Jung (74) wird die Liebebriefe präsentieren.
Der Dresdner Schauspieler Lars Jung (74) wird die Liebebriefe präsentieren.  © Sebastian Hoppe
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Lars Jung war viele Jahrzehnte Ensemblemitglied am Staatsschauspiel Dresden und neben seiner Arbeit am Theater in DEFA-Filmen und Fernsehproduktionen zu sehen.

Eintrittskarten ab 25 Euro sind an der Abendkasse, diversen Vorverkaufsstellen und online über reservix.de erhältlich.

Titelfoto: Bildmontage: Eric Münch, Sebastian Hoppe

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