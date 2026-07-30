Schwarzlicht-Golfen zur Mitarbeiter-Motivation: Lust auf "Gastro Cup"?

Dresden - Schwarzlicht-Golfen zur Mitarbeiter-Motivation – das ist die Idee des ersten Dresdner Minigolf-"Gastro Cup" am 31. August (12–18 Uhr) im Barock-Eventpark in der Emilienstraße. Ausrichter des Turniers sind die beiden Inhaber der Minigolfanlage "Blackluxx", Torsten Meisel (61) und Benjamin Venter (35).

Benjamin Venter (l.) und Torsten Meisel laden Mitarbeiter zum "Gastro Cup" bei Blackluxx ein. © Eric Münch

"Wir erleben in diesem Jahr einen signifikanten Umsatzeinbruch. Sind wenige Gäste da, dann sind auch die Mitarbeiter nicht motiviert. Wir haben uns gefragt, ob es anderen in der Freizeit-, Gastronomie- und Hotelbranche ebenso geht", so Meisel.

Die Antwort lautet: Ja. "Wir verzeichnen Absatzverluste von zehn bis 20 Prozent in der Gastronomie", bestätigt Feldschlößchen-Vertriebler Bodo Starke (62).

Von einem Rückgang um rund zehn Prozent spricht seine Kollegin Anja Kaul (47) von den Lichtenauer Mineralquellen. Deshalb unterstützen beide Unternehmen das Turnier.

Unternehmen der erwähnten Branchen können Mitarbeiter-Teams (à vier Spieler) zum Cup anmelden. Die Teilnahme ist kostenlos, die drei besten Teams werden u. a. mit Tickets für Theater und Sport-Events prämiert.