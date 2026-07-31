Das Warten dauert an: Weber-Museum öffnet nicht vor 2030

Dresden - Was für eine Geduldsprobe: Ursprünglich sollte das Weber-Museum in Hosterwitz dieses Jahr wieder Besucher empfangen. Die Sanierung ist aber schwieriger als gedacht. Erst wurde die Wiedereröffnung auf 2028, jetzt sogar auf 2030 verschoben.

Das Carl-Maria-von-Weber-Museum in Hosterwitz soll weitere vier Jahre geschlossen bleiben. © Stefan Häßler

Das Museum ist Komponist Carl Maria von Weber (1786–1826) gewidmet, der einst selbst im Haus lebte.

Der Sanierungsbedarf ist riesig - es soll sich um Dresdens ältestes Fachwerkhaus (1665 erbaut) handeln.

"Der Zustand des Fachwerks ist schlechter, als wir zunächst angenommen haben", sagt Anja Lange (55) vom Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung. "Wir gehen davon aus, die Sanierung 2030 abzuschließen."