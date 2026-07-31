Das Warten dauert an: Weber-Museum öffnet nicht vor 2030
Dresden - Was für eine Geduldsprobe: Ursprünglich sollte das Weber-Museum in Hosterwitz dieses Jahr wieder Besucher empfangen. Die Sanierung ist aber schwieriger als gedacht. Erst wurde die Wiedereröffnung auf 2028, jetzt sogar auf 2030 verschoben.
Das Museum ist Komponist Carl Maria von Weber (1786–1826) gewidmet, der einst selbst im Haus lebte.
Der Sanierungsbedarf ist riesig - es soll sich um Dresdens ältestes Fachwerkhaus (1665 erbaut) handeln.
"Der Zustand des Fachwerks ist schlechter, als wir zunächst angenommen haben", sagt Anja Lange (55) vom Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung. "Wir gehen davon aus, die Sanierung 2030 abzuschließen."
Zunächst soll der Dachstuhl instandgesetzt werden – dafür gab's jetzt 70.000 Euro Zuschuss von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Insgesamt soll die Sanierung 4,2 Millionen Euro kosten, das sind 1,2 Millionen Euro mehr als geplant.
Titelfoto: Stefan Häßler