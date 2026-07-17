Bestseller-Autorin Sabine Ebert geht offline: Fans sollten sich darüber freuen
Dresden - Bestseller-Autorin Sabine Ebert (68) verabschiedet sich vorübergehend von Facebook, Instagram & Co.
Sie gab nur noch schnell bekannt, dass ihr Roman "Der Silberbaum - Die siebente Tugend" gerade in tschechischer Sprache erschienen ist. Nun legt sie eine Social-Media-Pause ein.
"Nicht, weil Urlaub ansteht, sondern weil nun der Abgabetermin für 'Marthe. Die Erinnerungen der Hebamme' näher rückt, und ich will mich ganz auf das Schreiben fokussieren", erklärt Sabine Ebert auf ihrem Account.
"Viele Fans warten schon sehnsüchtig auf dieses Buch und ich will sie nicht enttäuschen."
Zum Anfüttern verrät die Autorin: "Diesmal habe ich zwei Märchen geschrieben, die in diesem Buch erzählt werden. Aber es gibt natürlich auch viel Drama und große Emotionen - verpackt in einem halben Jahrhundert deutscher Geschichte."
Eberts 17. historischer Roman soll im November erscheinen - 20 Jahre nach dem ersten Hebammen-Roman "Das Geheimnis der Hebamme".
Titelfoto: Petra Hornig