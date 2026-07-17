Bestseller-Autorin Sabine Ebert geht offline: Fans sollten sich darüber freuen

Erfolgsautorin Sabine Ebert geht offline, damit sie sich voll und ganz ihrem neuen Roman widmen kann. (Archivfoto) © Petra Hornig

Sie gab nur noch schnell bekannt, dass ihr Roman "Der Silberbaum - Die siebente Tugend" gerade in tschechischer Sprache erschienen ist. Nun legt sie eine Social-Media-Pause ein.

"Nicht, weil Urlaub ansteht, sondern weil nun der Abgabetermin für 'Marthe. Die Erinnerungen der Hebamme' näher rückt, und ich will mich ganz auf das Schreiben fokussieren", erklärt Sabine Ebert auf ihrem Account.

"Viele Fans warten schon sehnsüchtig auf dieses Buch und ich will sie nicht enttäuschen."