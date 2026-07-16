16.07.2026 08:03 Dresdner Biobäcker lässt sein Brot in fremden Läden duften

Bio-Backwaren genießen in Sachsen immer noch Seltenheitswert. Auch der Dresdner Bäckermeister Thomas Heller verkauft die wenigsten seiner Bioprodukte selbst.

Von Thomas Staudt

Dresden - Bio-Backwaren genießen in Sachsen immer noch Seltenheitswert. Auch der Dresdner Bäckermeister Thomas Heller (59) verkauft die wenigsten seiner Bioprodukte selbst. Er setzt auf ein anderes Geschäftsmodell.

Die Bäckerei Buckeckchen ist ein Familienbetrieb: Martin (38, v.l.), Stefanie (32), Mama Annett und Thomas Heller (beide 59). © Norbert Neumann Im Reiferaum ruhen gerade Weißbrote, Milch- und Spezialbrötchen 20 Stunden im Temperaturintervall von –10 Grad bis +25 Grad. "Damit die Hefe nicht so schnell geht", sagt Heller. Gut Ding will eben Weile haben. Bis zu 150 Brote kommen täglich aus seinem Ofen. Das Mehlsilo fasst fünf Tonnen und reiche für drei bis vier Wochen, so Heller. 2005 stellte der Bäckermeister komplett auf Bio um. Sein erstes Bio-Produkt hatte allerdings wenig mit Backen zu tun. "Das war tatsächlich Eis", erzählt Thomas Heller. Und zwar schon 1997. Inzwischen bäckt der 59-Jährige fast ausschließlich mit regionalen Bio-Produkten. "Das Mehl kommt aus dem Erzgebirge, die Eier aus Görlitz, die Milch aus Mahlitzsch." Nur die Vanille, die kommt natürlich nicht aus Sachsen. Heller schmunzelt.

Hier in Dresden-Leuben-Neuostra wird gebacken und verkauft. Filialen gibt es nicht. © Norbert Neumann

Deine täglichen News aus Dresden Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach. Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung

Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung Exklusive Hintergrundberichte

Exklusive Hintergrundberichte Jederzeit abbestellbar Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben. Gib bitte deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. Jetzt kostenlos abonnieren

Wenn das Brot mal länger halten muss … © Norbert Neumann

Das Mehl bezieht die Bäckerei Bucheckchen aus dem Erzgebirge. (Symbolfoto) © picture alliance/dpa

Heller beliefert Bioläden mit seinen Produkten

Auch hier werden die Bio-Backwaren von Thomas Heller angeboten - im Raum Dresden zumindest. © picture alliance / dpa Bio bedeutet in aller Regel nicht nur eine bessere Qualität, sondern auch höhere Preise. Das kann oder will sich nicht jeder leisten. Deshalb hat sich Heller ein besonderes Geschäftsmodell ausgedacht: Statt selbst Filialen zu betreiben, beliefert er Bioläden mit seinen Produkten. "Das Liefergeschäft macht bei uns circa 85 Prozent aus", so Heller. Zu seinen Kunden gehören Denns Biomärkte, die Verbrauchergemeinschaft, Alnatura-Läden oder Vorwerk Podemus, alle in und um Dresden. Nur Heller-Stollen und -Eis gibt es auch überregional. Dresden Kultur & Leute Vor sechs Jahren und heute: Corona-Kind Ariana als Zeitzeugin im Stadtarchiv Die gesamte Produktpalette gibt es auch in seinem Geschäft "Bucheckchen" im Stadtteil Leubnitz-Neuostra. Dort hat schon sein Vater in der Backstube gestanden. Heute werkeln da 22 Mitarbeiter, auch sein Sohn Martin (38), Tochter Stefanie (32) und seine Frau Annett (59) sind dabei. Bio beziehungsweise Öko ist bei Hellers inzwischen zu einem Gesamtkonzept gereift. Ein elektrischer soll den alten Gasofen ersetzen, aufs Dach soll eine Solaranlage, und wenn die Autos ihre Zeit erreicht haben, sollen sie durch E-Fahrzeuge ersetzt werden. "Wir warten nur noch auf den Förderantrag."

Branche geht Probleme mutig an