Vier Gänge plus Kultur: "Stresa" bietet bald das volle Programm
Dresden - Genießen mit allen Sinnen: Das verspricht das neue Gastroformat "Genuss, Klang & Poesie", das am 12. September im Striesener Restaurant "Stresa" Premiere feiert.
Einen Genuss-Experten haben die Gastro-Geschwister Sebastian Böhme (40) und Josefine Persing-Böhme (36) selbst im Haus: Chefkoch Tobias Heldt (38) zaubert ein Vier-Gänge-Menü (Ceviche von der Goldmakrele, Kürbissuppe, Iberico-Schwein, Dessert) auf den Teller.
Zwischen den Gängen brillieren zwei Gäste: Mezzosopranistin Sarah Hudarew (44) mit Arien und frechen Schlagern aus den 1920er-Jahren und Autorin Kaddi Cutz (44) mit witzig-spritzigen Texten und Gedichten. Gaumen und Nase, Augen und Ohren kommen auf ihre Kosten, und wenn Sarah Hudarew Bizets Carmen singt, ist auch ein Gänsehaut-Feeling garantiert.
Beim Menü erinnert sich Heldt an eigene Genussmomente: "Bei der Kürbissuppe habe ich an meine Oma gedacht, die eine vorzügliche Köchin war. Ihre Suppen waren wie eine Umarmung."
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Striesener Restaurant "Stresa" denkt bereits an 2027
Beim Dessert (Haselnuss-Nougat, Mirabelle, Madagaskar-Vanille) schmunzelt Heldt vielsagend. "In den Flitterwochen war ich auf Madagaskar in einer Vanille-Plantage." Rund 45 Gäste können in den Genuss dieses Abends kommen, der pro Person 149 Euro kostet.
"Wir hoffen, unser Konzept findet Anklang und wir können es 2027 fortsetzen", wünscht sich Josefine Persing-Böhme genussfreudige Gäste.
Titelfoto: Norbert Neumann