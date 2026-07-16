Vier Gänge plus Kultur: "Stresa" bietet bald das volle Programm

Dresden - Genießen mit allen Sinnen: Das verspricht das neue Gastroformat "Genuss, Klang & Poesie", das am 12. September im Striesener Restaurant "Stresa" Premiere feiert.

Zum Genießen lädt das Restaurant "Stresa" in die Augsburger Straße ein. © Norbert Neumann

Einen Genuss-Experten haben die Gastro-Geschwister Sebastian Böhme (40) und Josefine Persing-Böhme (36) selbst im Haus: Chefkoch Tobias Heldt (38) zaubert ein Vier-Gänge-Menü (Ceviche von der Goldmakrele, Kürbissuppe, Iberico-Schwein, Dessert) auf den Teller.

Zwischen den Gängen brillieren zwei Gäste: Mezzosopranistin Sarah Hudarew (44) mit Arien und frechen Schlagern aus den 1920er-Jahren und Autorin Kaddi Cutz (44) mit witzig-spritzigen Texten und Gedichten. Gaumen und Nase, Augen und Ohren kommen auf ihre Kosten, und wenn Sarah Hudarew Bizets Carmen singt, ist auch ein Gänsehaut-Feeling garantiert.

Beim Menü erinnert sich Heldt an eigene Genussmomente: "Bei der Kürbissuppe habe ich an meine Oma gedacht, die eine vorzügliche Köchin war. Ihre Suppen waren wie eine Umarmung."