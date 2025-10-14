Auszeichnung für Dresdner Ärztin: Auch mit 75 Jahren hält sie noch Sprechstunden
Dresden - Die Dresdner Hals-Nasen-Ohren-Ärztin und Akupunktur-Spezialistin Bettina Hauswald (75) wurde auf dem 20. Deutschen Allergiekongress in Düsseldorf für ihre außerordentlichen Verdienste in der angewandten Allergologie ausgezeichnet.
"Rund 1000 Ärzte haben an dem Kongress teilgenommen, drei wurden ausgezeichnet. Dass ich darunter war, macht mich sehr, sehr stolz", so Bettina Hauswald.
Mit Urkunde, Viktor-Ruppert-Medaille und Blumenstrauß im Gepäck trat sie die Rückreise nach Dresden an, um auch weiterhin - wie seit rund 50 Jahren - Patienten zu behandeln.
"Bis zu meinem 70. Lebensjahr war ich an der Uniklinik tätig, aber ich liebe meine Patienten zu sehr, um ganz aufzuhören."
In ihrer kleinen Praxis in der Adolfstraße hält die Dresdnerin noch immer dienstags und donnerstags Sprechstunden ab.
Titelfoto: privat