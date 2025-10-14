Auszeichnung für Dresdner Ärztin: Auch mit 75 Jahren hält sie noch Sprechstunden

Dresden - Die Dresdner Hals-Nasen-Ohren-Ärztin und Akupunktur-Spezialistin Bettina Hauswald (75) wurde auf dem 20. Deutschen Allergiekongress in Düsseldorf für ihre außerordentlichen Verdienste in der angewandten Allergologie ausgezeichnet.

Stolz zeigt Bettina Hauswald (75) in ihrer Praxis Urkunde und Medaille. © privat

"Rund 1000 Ärzte haben an dem Kongress teilgenommen, drei wurden ausgezeichnet. Dass ich darunter war, macht mich sehr, sehr stolz", so Bettina Hauswald.

Mit Urkunde, Viktor-Ruppert-Medaille und Blumenstrauß im Gepäck trat sie die Rückreise nach Dresden an, um auch weiterhin - wie seit rund 50 Jahren - Patienten zu behandeln.