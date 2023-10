Bühnen-Premieren-Comeback: Als Winnetou auch in der DDR begeisterte

Radebeul - Das Thema Karl May war zu DDR-Zeiten fast ein Tabu. Erst 1984 - vor fast 40 Jahren - galoppierten Winnetou und Old Shatterhand wieder über die Felsenbühne Rathen. Dabei hatten bis 1941 die Wild-West-Stücke aus der Feder des Radebeuler Autors das Publikum begeistert.

2019 wurden "Old Shatterhand" Holger Uwe Thews (l.) und "Winnetou" Michael Berndt-Canana auf der Felsenbühne Rathen Blutsbrüder. © dpa/Matthias Rietschel

In der Bundesrepublik sorgten ab 1952 in Bad Segeberg die Karl-May-Festspiele für Furore - in der DDR war Karl May unerwünscht. Der Radebeuler Karl May Verlag erhielt keine Druckgenehmigungen.

"Old Shatterhand ritt nicht im Auftrag der Arbeiterklasse", fasste es der Leipziger Karl-May-Forscher Christian Heermann (†2017) zusammen. Doch alte Abenteuerromane machten unter der Hand die Runde.

Erst als das DDR-Fernsehen Weihnachten 1982 die "Winnetou"-Filme mit Pierre Brice (†2015) und Lex Barker (†1972) aus den 60er-Jahren ausstrahlte, brach der Damm.

Winnetou und Old Shatterhand feierten am 17. Juli 1983 ihr DDR-Comeback - in der Freilichtbühne "Junge Garde"! Aufgeführt von der Volkskunstgruppe Dakota des VEB Staatliche Porzellanmanufaktur Meißen.