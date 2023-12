Chefdirigent weicht nach Wien aus: Thielemanns zweites Neujahrskonzert

Dresden/Wien - Silvesterkonzert in Dresden oder Neujahrskonzert in Wien, beides geht für einen Dirigenten nicht. Zum zweiten Mal während seiner zwölfjährigen Amtszeit als Chefdirigent der Dresdner Staatskapelle weicht Christian Thielemann (64) nach Wien aus, wo er am 1. Januar besagtes Neujahrskonzert leitet.