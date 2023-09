Zum 475. Geburtstag der Staatskapelle: Festwoche mit Sonderkonzert und Buchveröffentlichung

Buchpräsentation in der Semperoper: die Herausgeber Michael Märker (l.) und Christoph Dennerlein (r.), neben ihm Chefdirigent Christian Thielemann, Wolfgang Mende, Susanne Popp, Sören Frickenhaus, Tobias Niederschlag und Friedemann Pestel. © Eric Münch

Der heutige Tag befindet sich zwischen zwei Aufführungen des Sonderkonzerts zum Geburtstag, welches das Orchester unter Leitung ihres Chefdirigenten Christian Thielemann (64) spielt. Komponisten und die Werke auszusuchen sei angesichts der Fülle geeigneten Materials gar nicht so leicht gewesen, so Thielemann am Donnerstag bei der Präsentation eines neuen Buches über die Staatskapelle.

Doch ist die Auswahl im Ergebnis mehr als naheliegend: Kompositionen der Hausheiligen Weber ("Jubel-Ouvertüre"), Wagner ("Ouvertüre zu Tannhäuser") und Strauss ("Also sprach Zarathustra", Suite aus der Oper "Der Rosenkavalier"). Am Geburtstag sollte am Freitagabend in der Semperoper das erste Konzert, mit anschließendem Empfang, stattfinden, die zweite Aufführung folgt am Sonntag.

Das Sonderkonzert ist Höhepunkt der Festwoche, die von einer Ausstellung des Historischen Archivs des Orchesters ergänzt wird und von jenem Buch, herausgegeben von Christoph Dennerlein, dem derzeitigen Orchesterdirektor, und Michael Märker. Es untersucht die vergangenen einhundert Jahre der Orchestergeschichte unter musikwissenschaftlichem wie historischem Aspekt, wofür sich ein fünfköpfiges Autorenteam zusammengefunden hat: Tobias Niederschlag, Susanne Popp, Sören Frickenhaus und Wolfgang Mende sowie Friedemann Pestel.

Es sei dies ein Zeitraum starker gesellschaftlicher Brüche und technischer Entwicklungen, so Dennerlein. Das Buch zeichnet nach, welche Wege der politischen Anpassung die Staatskapelle in der Zeit des Nationalsozialismus und später der DDR nahm, wie es sich von den Diktaturen vereinnahmen ließ und ebenso, welche Freiheiten man gleichwohl zu nutzen verstand.