Comödie sucht Musical-Profis: Das sind die Voraussetzungen
Dresden - Sex & Crime im Altersheim: Für das Musical "Villa Sonnenschein" sucht die Comödie Dresden noch weibliche, männliche und diverse Darsteller.
Auch wenn das Stück im Seniorenheim spielt, sind junge Musical-Profis gefragt, die singen, tanzen und schauspielern können. Spielalter: 18 bis 29 Jahre.
Da die Produktion auch mit Puppen arbeitet, ist eine Puppenspiel-Erfahrung von Vorteil, aber nicht Voraussetzung.
Das Musical - eine Neufassung der Inszenierung des Hamburger Schmidt Theaters unter der Regie von Christian Kühn (43) - feiert am 17. April in der Dresdner Comödie Premiere.
Die Proben beginnen am 9. März in Hamburg. Dort wurde das Musical übrigens zehn Jahre auf der Reeperbahn tosend beklatscht.
Wer in Dresden zum Erfolg beitragen möchte, kann sich bis 15. Januar per E-Mail an [email protected] mit Lebenslauf, Foto sowie Videolink bewerben.
Über die Insassen der "Villa Sonnenschein" kann in Dresden bis Januar 2027 in drei Vorstellungs-Staffeln gelacht werden.
Titelfoto: 123rf/lustreart