Comödie sucht Musical-Profis: Das sind die Voraussetzungen

Dresden - Sex & Crime im Altersheim: Für das Musical "Villa Sonnenschein" sucht die Comödie Dresden noch weibliche, männliche und diverse Darsteller.

Die Comödie sucht Musical-Darsteller für die "Villa Sonnenschein". (Symbolbild) © 123rf/lustreart

Auch wenn das Stück im Seniorenheim spielt, sind junge Musical-Profis gefragt, die singen, tanzen und schauspielern können. Spielalter: 18 bis 29 Jahre.

Da die Produktion auch mit Puppen arbeitet, ist eine Puppenspiel-Erfahrung von Vorteil, aber nicht Voraussetzung.



Das Musical - eine Neufassung der Inszenierung des Hamburger Schmidt Theaters unter der Regie von Christian Kühn (43) - feiert am 17. April in der Dresdner Comödie Premiere.

Die Proben beginnen am 9. März in Hamburg. Dort wurde das Musical übrigens zehn Jahre auf der Reeperbahn tosend beklatscht.