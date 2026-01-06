So starteten Dresdens Promis ins neue Jahr

Dresden - Mit guten Vorsätzen, toller TV-Präsenz, neuen Projekten und Plänen sind die Dresdner Promis ins neue Jahr gestartet. Obwohl 2026 erst wenige Tage alt ist, füllen sich die Terminkalender und die Freude und Neugier auf Neues wächst .

Am Mittwoch ist die erste Folge im neuen Jahr von "Tierisch, tierisch" mit Uta Bresan (60) im MDR zu sehen. © MDR/Kirsten Nijhof

Für MDR-Liebling Uta Bresan (60) fängt das Jahr 2026 super an: Am Dienstag ist sie in der Chemnitzer Stadthalle mit "Schlager & Spaß - mit Andy Borg" live zu erleben. Am Mittwoch wird eine neue Folge ihrer beliebten Sendung "Tierisch, tierisch" ausgestrahlt. "Was für ein toller Jahresauftakt", freut sich die Moderatorin und Sängerin.

Getoppt wird das nur von Martin Brambach (58) und Cornelia Gröschel (38) - die beiden Dresdner Schauspieler eröffneten am 1. Januar das TV-Abendprogramm mit dem Dresdner "Tatort: Nachtschatten".

Multiunternehmer Wolle Förster (71) hat sich einen Ruck gegeben - und sich mit neuer Computertechnik angefreundet. "Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich mir einen Laptop gekauft", sagt Wolle stolz. "Unglaublich, was ich damit alles machen kann, besonders ein Karaoke-Programm begeistert mich."

Mit Urlaub auf Lanzarote startet Comedian und Schauspieler Thomas Böttcher (60) ins neue Jahr - und mit einem neuen Projekt.