Glatter Spaß am Blauen Wunder: Eisstockschießen jetzt auch im Elbegarten
Dresden - Eisstockschießen liegt voll im Trend und macht besonders mit Freunden oder der Familie Spaß.
Erst recht, wenn es nebenan Bratwurst und Glühwein gibt wie im "Elbegarten" (Friedrich-Wieck-Str.).
Zwei überdachte, zwölf Meter lange Kunststoff-Eisstockbahnen können bis 1. März im Biergarten mit Blick aufs Blaue Wunder bespielt werden - mittwochs bis freitags von 15 bis 20 Uhr, am Wochenende von 13 bis 18 Uhr.
"Zwei Spielvarianten sind möglich - 'ins Haus' oder 'Lattlschießen'", erklärt Wirt Andreas Wünsche (61).
Eine Stunde kostet ab 65 Euro. Infos unter eisstockbahn-dresden.de.
Wir verschenken für den Monat Februar zehnmal eine Stunde Eisstockschießen! Einfach bis 12. Januar unter Kennwort "Elbegarten" eine E-Mail mit Absender senden: [email protected]
Titelfoto: Eric Münch