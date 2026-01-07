Glatter Spaß am Blauen Wunder: Eisstockschießen jetzt auch im Elbegarten

Dresden - Eisstockschießen liegt voll im Trend und macht besonders mit Freunden oder der Familie Spaß.

Wir verschenken Stunden auf der Eisstockbahn im Elbegarten. © Eric Münch

Erst recht, wenn es nebenan Bratwurst und Glühwein gibt wie im "Elbegarten" (Friedrich-Wieck-Str.).

Zwei überdachte, zwölf Meter lange Kunststoff-Eisstockbahnen können bis 1. März im Biergarten mit Blick aufs Blaue Wunder bespielt werden - mittwochs bis freitags von 15 bis 20 Uhr, am Wochenende von 13 bis 18 Uhr.

"Zwei Spielvarianten sind möglich - 'ins Haus' oder 'Lattlschießen'", erklärt Wirt Andreas Wünsche (61).