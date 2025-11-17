 10.672

Kleine Deckel, große Wirkung: Spendenaktion bringt Tierheim Freital große Unterstützung

Für das Tierheim Freital wurde fleißig gesammelt: Ein ganzer Container voller Kronkorken und Schrott kam zusammen.

Von Isabel Klemt

Freital - Für das Tierheim Freital wurde fleißig gesammelt: Ein ganzer Container voller Kronkorken und Schrott kam zusammen - ein Wahnsinns-Ergebnis.

Der Container war am Ende bis oben hin gefüllt.  © Facebook/Screenshot/Kronkorkensammlung für Tierheim Freital

Schüler des Gymnasiums Dresden-Cotta und das DHL-Ausbildungszentrum aus Ottendorf-Okrilla haben gemeinsam mit dem Team der "Kronkorkensammlung für das Tierheim Freital" einen zehn Quadratmeter großen Container gefüllt.

Der von der Firma Kunze Schrott- und Metallhandel GmbH bereitgestellte Container war am Ende bis obenhin voll - alles für den guten Zweck.

Der Erlös aus dem Verkauf der verschiedenen Metalle kommt vollständig den Tieren zugute.

"IHR ALLE seid gemeinsam so stark, dass wir und vor allem für unsere 🐕🐈🐇🐀🐦‍⬛ vor Freude Tränchen in den Augen haben", heißt es in dem Beitrag des Tierheims auf Facebook.

"Sushi & Wein"-Gastwirt verdoppelt den Erlös

Wolle Förster (71) mit seiner Tierheim-Hündin Leila.
Wolle Förster (71) mit seiner Tierheim-Hündin Leila.  © Petra Hornig

Dabei war auch der Dresdner "Sushi & Wein"-Gastwirt Wolfgang (Wolle) Förster (71).

Der Unternehmer engagiert sich seit Jahren stark im Tierschutz, insbesondere für das Tierheim Freital, und hat selbst eine Tierschutzhündin.

Deshalb kündigte er - im Container sitzend - an, den Erlös für die Containerfüllung zu verdoppeln. Auch der Schrotthandel schließt sich dem an - sehr zur Freude der Tierheim-Chefin Regina Barthel (65).

Dank dieses großartigen Engagements kann das Tierheim Freital weiterhin viele Tiere versorgen, medizinisch behandeln und ihnen ein sicheres Zuhause bieten.

