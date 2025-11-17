Kleine Deckel, große Wirkung: Spendenaktion bringt Tierheim Freital große Unterstützung

Freital - Für das Tierheim Freital wurde fleißig gesammelt: Ein ganzer Container voller Kronkorken und Schrott kam zusammen - ein Wahnsinns-Ergebnis.

Der Container war am Ende bis oben hin gefüllt. © Facebook/Screenshot/Kronkorkensammlung für Tierheim Freital

Schüler des Gymnasiums Dresden-Cotta und das DHL-Ausbildungszentrum aus Ottendorf-Okrilla haben gemeinsam mit dem Team der "Kronkorkensammlung für das Tierheim Freital" einen zehn Quadratmeter großen Container gefüllt.

Der von der Firma Kunze Schrott- und Metallhandel GmbH bereitgestellte Container war am Ende bis obenhin voll - alles für den guten Zweck.

Der Erlös aus dem Verkauf der verschiedenen Metalle kommt vollständig den Tieren zugute.

"IHR ALLE seid gemeinsam so stark, dass wir und vor allem für unsere 🐕🐈🐇🐀🐦‍⬛ vor Freude Tränchen in den Augen haben", heißt es in dem Beitrag des Tierheims auf Facebook.

