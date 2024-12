Country-Lady Linda Feller hat ihr Auto geschrottet: Das ist der Grund

Kann nach dem Unfallschock wieder lachen: Linda Feller (58) ist zum Glück nichts passiert - die Sängerin hatte mehr als einen Schutzengel. © PR

"Ich bin nachts von einem Konzert in Altenberg gekommen. Ich wollte auf die A4 auffahren, da huschte ein Tier über die Straße", erzählt Linda Feller.

"Ich kam dabei so weit an den Straßenrand und auf eine vereiste Fläche, dass es das Auto weggezogen hat. Ich bin über eine Wiese geschlittert und dann über einen kleinen Wall. Das war wie in einem Actionfilm. Wir sind ein Stück geflogen und haben dann zweimal mit dem Auto aufgesetzt."

Es grenzt an ein kleines Wunder, dass beide Insassen unverletzt blieben.

"Es war mein erster Unfall, den ich in 40 Jahren hinter dem Steuer verursacht habe", sagt Linda Feller. Und auch hier liegt die "Schuldfrage" wohl eher bei einem unbekannten Waldbewohner.